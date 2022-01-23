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تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T11:47:03+0000
تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، لتصل الى 206 ملايين دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، تراجعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 5.07% لتصل إلى 206 ملايين، و469 الفا، و71 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 217 مليونا و 830 الفا و263 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 177 مليونا، و 249 الفا، و71 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً، و 220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 171 شركة توسط.

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