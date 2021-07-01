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تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-01T09:07:58+0000
تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتسجل 195 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 8.02% لتصل إلى 195 مليوناً و64 ألف دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 212 مليوناً و727 ألفاً و879 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 175 مليوناً و 344 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 19 مليوناً و720 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركة صرافة.

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