تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتسجل 195 مليون دولار أمريكي.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 8.02% لتصل إلى 195 مليوناً و64 ألف دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 212 مليوناً و727 ألفاً و879 دولاراً أمريكياً.
وذهبت المشتريات البالغة 175 مليوناً و 344 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 19 مليوناً و720 ألف دولار بشكل نقدي.
وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركة صرافة.