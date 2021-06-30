سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-30T12:12:34+0000
تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، لتسجل أكثر من 212 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.55% لتصل إلى 212 مليوناً و727 ألفاً و879 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيه 237 مليوناً و968 ألفاً و82 دولاراً أمريكياً.

وذهبت المشتريات البالغة 178 مليوناً و117ألفاً و879 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 34 مليوناً و612 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 46 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 15 شركة صرافة.

related

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي بنسبة 7%

Date: 2021-01-28 08:50:55
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي بنسبة 7%

تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي: بيع 13 مليون دولار فقط

Date: 2021-03-28 10:29:09
تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي: بيع 13 مليون دولار فقط

استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-14 09:48:53
استمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي يصدر قراراً يخص الحسابات الختامية لشركات الدفع الالكتروني

Date: 2020-08-12 09:11:49
البنك المركزي يصدر قراراً يخص الحسابات الختامية لشركات الدفع الالكتروني

مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض عن يوم امس بـ8 ملايين دولار

Date: 2021-04-27 09:17:06
مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض عن يوم امس بـ8 ملايين دولار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

البنك المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان

Date: 2020-11-28 08:20:48
البنك المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان

مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Date: 2021-01-04 10:09:18
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد