تراجع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، لتسجل أكثر من 212 مليون دولار أمريكي.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 10.55% لتصل إلى 212 مليوناً و727 ألفاً و879 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات فيه 237 مليوناً و968 ألفاً و82 دولاراً أمريكياً.
وذهبت المشتريات البالغة 178 مليوناً و117ألفاً و879 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 34 مليوناً و612 ألف دولار بشكل نقدي.
وأشار مراسلنا، إلى أن 46 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 15 شركة صرافة.