تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد العملة، اليوم الخميس ، لتصل إلى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع الدولار خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي اليوم، 209 ملايين و994 الفا و098 دولارا مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 215 مليونا و128 الفا و 512 دولارا ، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و 547 الفا و98 دولاراً مرتفعة بنسبة 82% ، عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليونا و 420 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 222 شركة.