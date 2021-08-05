تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتصل إلى 211 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.86% لتصل إلى 211 مليوناً، و240 الفا و433 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 229 مليونا و822 الفا و485 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 196 مليوناً و320 الفا و433 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 14 مليوناً و920 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 3 شركة صرافة.