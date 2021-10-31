تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، من الدولار، لتسجل 170 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 7.61% لتصل إلى 170 مليوناً، و171 الفاً، و263 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 184 مليونا، و601 الفاً، و540 دولاراً أمريكياً.

واشار مراسلنا الى ان المشتريات البالغة 138 مليوناً و931 الفا و263 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 31 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 20 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و165 شركة توسط.