تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 63 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 63 مليونا و332 الفا و784 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت فيه المبيعات نحو 80 مليون دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية بلغت 38 مليونا و 600 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 22 مليونا و 982 الفا و 784 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 191 شركة.