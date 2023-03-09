تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بنسبة 35% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الخميس، بنسبة 35% لتصل الى 144 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 144 مليونا و951 الفا و21 دولارا منخفضا بنسبة 35.43% مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيه 223 مليونا و 406 آلاف و 794 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 83 مليونا و 151 الفا و 21 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 61 مليونا و 800 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 130 شركة.