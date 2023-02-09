تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الخميس، بنسبة اكثر من 14%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 76 مليونا و217 الفا و760 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 14.61%مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 89 مليونا و236 الفا و 314 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 43 مليونا و800 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 32 مليونا و417 الفا و 760 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 69 شركة.