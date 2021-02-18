تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الخميس، بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى أكثر 40 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 25.6 في المئة لتصل الى 40 مليوناً و 675 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 54 مليوناً و668 ألفا و275 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 40 مليونا و475 ألف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما ذهبت البقية البالغة 200 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 11 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما قام مصرفان بتلبية الطلبات بشكل نقدي، كما شاركت شركتان للتوسط في مزاد البنك.