شفق نيوز/ اعلنت ادارة الجمارك الصينية يوم الأحد، عن تراجع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة خلال شهر كانون الاول الماضي 2021.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت بنسبة 49.6% لتصل الى 539 الف طن متري او ما يعادل( 3.826 مليون برميل) مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 1070 مليون طن متري او ما يعادل (7.597 ملايين برميل)، الا انه ارتفع بنسبة 79.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 300 الف طن ( 2.130 مليون برميل)".

واضافت ان "الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة خلال الفترة من كانون الثاني الى كانون الاول الماضي من العام الحالي 2021 بلغت 8.767 ملايين طن متري او ما يعادل (62.245 مليون برميل) منخفضة عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة 15.697 مليون طن متري او ما يعادل ( 111.448 مليون برميل)".

واشارت الشركة الى ان "إجمالي واردات المصافي الصينية المستقلة البالغة 37 مصفاة ارتفعت من دول شرق الاوسط، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث الإجمالي في عام 2021، حيث بلغت حصتها الإجمالية من شحنات النفط الخام من اربع دول وهي السعودية والامارات وعمان والكويت 32.5٪ من الإجمالي ، مقارنة بـ 24.3٪. في عام 2020".