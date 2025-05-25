تراجع كبير لصادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض كبير في صادرات العراق الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.139 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 226 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.365 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن، "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 85 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 67 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 152 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن، "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.538 ملايين برميل يوميا، تليها كولومبيا بمعدل 439 ألف برميل يوميا، تليها المكسيك بمتوسط 342 ألف برميل، ومن السعودية بمعدل 296 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 222 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 148 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا كانت بمعدل 35 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 28 ألف برميل برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 6 آلاف برميل يوميا".