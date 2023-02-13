تراجع كبير في مبيعات مزاد العملة للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 62%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 115 مليونا و403 الاف و294 دولاراً، منخفضاً بنسبة بلغت 62%، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيها 305 ملايين دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار توزعت ما بين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 52 مليونا و 603 الاف و294 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 62 مليونا و800 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، ، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 180 شركة.