تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي: بيع 13 مليون دولار فقط

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، لتسجل 13 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم تراجعا كبيرا في مبيعاته بنسبة 83.33 بالمئة لتصل الى 13 مليوناً 82 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 78 مليوناً و 418 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 13 مليوناً و 82 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 3 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.