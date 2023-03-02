تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، بنسبة 70% لتسجل 140 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 82 مليونا و617 الفا و 564 دولارا، وبنسبة انخفاض 70% مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 140 مليونا و390 الفا و285 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا، ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 63 مليونا و 317 الفا و 564 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليونا و 300 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 34 شركة.