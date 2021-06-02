تراجع كبير في أعداد المسافرين عبر السكك الحديدية العراقية

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن انخفاض في أعداد المسافرين بأجر في السكك الحديدية لسنة 2020 بنسبة بلغت 82.3%.

وقال الجهاز تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد مسافري السكك الحديدية بأجر انخفض إلى 77 ألف مسافر سنة 2020 مقارنة بـ 435 الف مسافر لسنة 2019 بنسبة بلغت 82.3%"، مشيرا الى ان "اكبر عدد للمسافرين بأجر بسكك الحديد للسنوات الخمس الماضية كانت لسنة 2018 حيث بلغ 529 الف مسافر".

واضاف ان " اجرة النقل المسافر الواحد بلغت 9571 دينارا لسنة 2020 مقابل 9225 دينارا لسنة 2019 بإرتفاع بلغت نسبته 3.8 مقارنة بمتوسط طول السفر لنقل المسافرين 402 كم لسنة 2020".

واشار الى ان " كمية البضاعة المنقولة بالسكك الحديدية بلغت 1293 الف طن سنة 2020 مقابل 372 الف طن سنة 2019 بارتفاع بلغ 247.6%".

يذكر ان عمليات نقل الركاب بالسكك الحديد ما زالت قليلة جدا مقارنة بالنقل البري نظرا لقدم القاطرات العراقية وبطئها .