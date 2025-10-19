تراجع كبير في صادرات نفط العراق لأميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً كبيراً في صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغت معدل 4.841 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 317 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.530 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 40 الف برميل منخفضة بمقدار 95 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 135 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.767 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك معدل 462 الف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 216 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 214 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من ليبيا بلغت معدل 93 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بلغت معدل 49 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد من نيجيريا او البرازيل او الاكوادور".