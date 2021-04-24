تراجع كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إلى 34 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4 ملايين و493 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 793 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و286 آلاف برميل".

وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 34 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدله 223 ألف برميل يوميا".

ولفت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ مليونين و901 برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 451 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 385 ألف برميل يوميا، وروسيا بمعدل 266 ألف برميل يوميا".

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 172 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 129 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 111 ألف برميل يوميا، وتليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل71 الف برميل يوميا".