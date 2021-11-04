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تراجع كبير في أسعار نفط البصرة الخفيف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-04T07:33:56+0000
تراجع كبير في أسعار نفط البصرة الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف بشكل كبير، يوم الخميس، ليسجل 81 دولارا، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 3.02 دولارات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 3.59% ليصل الى 81.13 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 1.63 دولار او ما يعادل 2.11% ليصل الى 78.81 دولارا.

اما بالنسبة لخامات منظمة أوبك فقد سجل خام العربي السعودي 81.93 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 84.24 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 83.03 دولارا، وجيراسول الانغولي 82.33 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 81.85 دولارا.

وتشهد اسعار النفط انخفاضا بعد ارتفاع المخزونات الامريكية وإمكانية عودة ايران للتصدير مرة اخرى بعد أن اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر.

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