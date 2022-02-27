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تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-27T09:28:46+0000
تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الأحد (27 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 284 الف دينار، وسعر شراء 280 الفاً، فيما سجلت الاسعارالبيع يوم الخميس الماضي 395الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 254 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 250 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 285 الف دينار و290 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 255 الفاً و260 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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