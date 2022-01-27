تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس (27 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، سعر بيع 372 الف دينار، و سعر الشراء 368 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 379 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 342 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).