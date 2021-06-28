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تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-28T09:26:17+0000
تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (28 حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، تراجعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.500 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 315 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و 355 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 325 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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