تراجع كبير بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل كبير في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (9 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد شهدت، انخفاضا، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سجل سعر بيع 358 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 353 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا 328 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 323 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).