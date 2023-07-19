تراجع كبير بنسبة إقبال العراقيين على شراء العقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراقيين اشتروا خلال الأشهر الأربعة الاولى وابتداء من كانون الثاني ولغاية نهاية حزيران 984 عقارا في تركيا بانخفاض بلغ 75.4% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 4025 عقارا".

واضافت ان "شراء العراقيين للعقارات في تركيا تراجع تدريجيا للأشهر الخمسة من العام الحالي 2023 قبل ان ترتفع قليلا لشهر حزيران"، مبينة ان "العراقيين اشتروا خلال كانون الثاني الماضي 229 عقارا ليتراجع في شهر شباط الى 173 عقارا، ومن ثم تراجع في شهر آذار الى 165 عقارا، وتراجع في شهر نيسان الى 124 عقارا، ومن ثم تراجع الى 118 عقارا لشهر ايار، ومن ثم ارتفع قليلا الى 175 عقارا في شهر حزيران".

ووفقا لجدول الهيئة، فإن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة في شهر حزيران بعد كل من الروس الذين بلغ شراؤهم للعقارات 6456 عقارا، والايرانيين 2756 عقارا، ثم جاء الاوكرانيون رابعا 938 عقارا".