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تراجع كبير بصادرات نفط العراق إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-08T06:00:15+0000
تراجع كبير بصادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز/ أشرّت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الامريكية، إلى 41 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4 ملايين و841 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 887 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و728 آلاف برميل".

وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 41 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 270 ألف برميل يوميا".

وأشار إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,232 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 467 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 318 ألف برميل يوميا، وكولومبيا بمعدل 307 ألف برميل يوميا".

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من روسيا بلغت بمعدل 203 آلاف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 178 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 95 ألف برميل يوميا ".

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