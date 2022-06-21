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تراجع كبير بسعر خام البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-21T06:59:24+0000
تراجع كبير بسعر خام البصرة

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، بما يقارب من 6 دولارات أسوة بباقي خامات منظمة أوبك.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 5.96 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 5.45% ليصل الى 103.34 دولارات للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 116.52 دولارا بانخفاض بلغ 0.97 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 112.25 دولارا بانخفاض 7.34 دولارات، وبلغ الخام العربي السعودي 112.37 دولارا بانخفاض بلغ 6.88 دولارات، وسجل مزيج إيران الثقيل الذي 110.28 دولارات بانخفاض 0.70 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 117.39 دولارا بانخفاض بلغ 1.03 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 118.60 دولارا بانخفاض بلغ 0.65 دولار.

وانخفضت أسعار النفط يوم أمس الاثنين مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قبل أن يرتفع اليوم مع شحة المعروض.

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