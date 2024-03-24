تراجع قياسي للعملة الإيرانية أمام الدولار بسبب عيد نوروز

شفق نيوز/ سجل الريال الإيراني انخفاضاً لمستوى قياسي، يوم الأحد، بعد أن بلغ 613.500 مقابل الدولار، فيما تحتفل البلاد برأس السنة الفارسية.

وحاول إيرانيون اليوم استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد النوروز التي تستمر من 20 مارس إلى 2 أبريل.

محسن، 32 عاماً، وهو موظف في أحد محال الصرافة، قال إن "العطلة ساهمت في انخفاض الأسعار"، مضيفاً أن "هذا السعر ليس حقيقيا، فالطلب على شراء الدولار مرتفع للغاية، لكن هناك عددا قليلا من محال الصرافة التي لا تزال تفتح أبوابها".

وتستمر عطلة عيد نوروز، أسبوعين وتسمح بفرصة للسفر إلى الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار واليورو، ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، ومن بينها الإسكان والإيجارات.

وكان كان الدولار يعادل 590 ألف ريال في 18 مارس، وهو آخر يوم عمل قبل العطلة، تبخرت مدخرات العديد من الإيرانيين مع انخفاض قيمة العملة المحلية.

واليوم، تبلغ قيمة الريال حوالي واحد على عشرين مما كان عليه عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وانخفض سعر الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف منذ ذلك الحين، كما وصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في فبراير عام 2023 عند 600 ألف ريال مقابل الدولار، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع فوق 439 ألف ريال.

وبلغت علاقات إيران مع الغرب أدنى مستوى لها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صفقة دعت البلاد إلى إنهاء برنامجها النووي مقابل الوصول إلى الأموال المجمدة وغيرها من المزايا.