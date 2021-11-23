تراجع قياسي جديد لليرة التركية امام الدولار

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار واليورو، في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، وبسبب التغييرات السريعة التي أحدثها على مستوى رئاسة البنك المركزي.

ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 12.49 ليرة ظهر اليوم.

ويدافع أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، على الرغم من ضعف العملة وتصاعد معدلات التضخم، وتعهَد بكسب ما سمَاه "حرب الاستقلال الاقتصادية".

ولكن نائب محافظ البنك المركزي السابق، الذي أُقيل الشهر الماضي، اعتبر في تغريدة أن سياسات أردوغان أثبتت أنها تجربة غير عقلانية، وأنه يجب التخلي عنها على الفور.

وفقدت الليرة التركية عشرين بالمائة من قيمتها في غضون الأيام العشرة الماضية، وانخفضت أربعين بالمائة هذا العام.