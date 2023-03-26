تراجع إقبال العراقيين على شراء المنازل في تركيا وخبير يؤشر سبباً لذلك

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الأحد، عن تراجع إقبال العراقيين على شراء المنازل في تركيا مع بداية العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2022، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى تعديل تركيا لقيمة العقار للحصول على الجنسية.

وقالت الهيئة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "نسبة شراء العراقيين للمنازل في تركيا انخفضت إلى 65% خلال شهري كانون الثاني، وشباط من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مبينة ان "العراقيين اشتروا خلال الشهرين المذكورين من العام الحالي 402 منزل مقارنة بـ 1146 منزلا بنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "مواطني روسيا تخطوا كلاً من العراق وايران في شرائهم للمنازل في تركيا خلال أول شهرين من العام 2023 ليصل الى 2740 منزلا مقارنة بـ 988 منزلا بنفس الفترة من العام الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى في شرائهم المنازل خلال العام الحالي".

ووفقا للهيئة فان "ايران جاءت ثانيا بشرائها للمنازل في تركيا وبواقع 971 منزلا خلال كانون الثاني وشباط من العام الحالي مقارنة بـ 1472 منزلا خلال نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "اوكرانيا جاءت ثالثا بأكبر مشترٍ للمنازل في تركيا خلال العام الحالي بواقع 299 منزلا، تلاها كازاخستان رابعا بواقع 288 منزلا، ومن ثم المانيا خامسا بـ 250 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن تصنيفهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "تراجع شراء العراقيين للعقارات في تركيا هو بسبب قيام الأخيرة بتعديل قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية خلال شهر نيسان من العام الماضي 2022"، موضحا أن "تركيا رفعت الحد الأدنى لقيمة العقارات التي يجب شراؤها من أجل الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار".

واضاف ان "شراء المنازل من قبل العراقيين تراجع في تركيا وابتداء من نيسان العام 2022 بنحو ما يقارب 100 منزل شهريا بعد قرار تعديل قيمة العقار ليصل مجموع ما اشتراه العراقيون في شباط العام 2023 فقط 173 منزلا".