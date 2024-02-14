تراجع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي ، اليوم الأربعاء، لتتصل أكثر من 215 مليون دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 219 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 215 مليونا و 494 الفا و808 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 205 ملايين و 284 الفا 808 دولارات مرتفعة بنسبة 95% ، عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و 210 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 88 شركة.