تراجع في صادرات النفط العراقي خلال شهر شباط الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" والتي تراجعت قرابة 4 ملايين برميل مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي من العام 2024.

ووفقا لاحصائية شهر شباط، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الفا و(311) برميلا.

كما اشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الفا و(554) برميلا، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الفا و (126) برميلا، اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الفا و (631) برميلا.

وبلغ معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي (3) ملايين و(434) الفا (218) برميلا يوميا ، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) ملايين و (385) الفا و (640) برميلا يوميا ، ومن الأردن بلغ (14) الفا و (935) برميلا يوميا، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الفا و (642) برميلا يوميا.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت، أمس السبت، أن مجموع الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي، بلغت أكثر من 100 مليون برميل، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا للاحصائية التي نشرتها الوزارة أمس، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين، و (508) آلاف، و(438) برميلا.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون، و(25) الف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (1) مليون و ( 19) الفا و (132) برميلا.

وبحسب الاحصائية، فإن الصادرات إلى الاردن كانت (464) الفا و(306) براميل.