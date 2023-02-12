تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت عند 230 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.063 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 283 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.346 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 230 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا ما معدله 469 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.856 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 913 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 384 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 248 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 89 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 70 الف برميل يوميا ومن البرازيل بمعدل 66 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا.