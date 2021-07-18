تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاحد، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 182 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5 ملايين و135 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار944 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 6.79 ملايين برميل يوميا".
واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 182 ألف برميل يوميا ،منخفضة عن الأسبوع الماضي الذي بلغت الاستيرادات فيه معدل 229 ألف برميل يوميا.
واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,480 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 648 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 347 الف برميل يوميا، ثم نيجيريا وبكمية بلغت بمعدل 187 ألف برميل يوميا".
ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 140 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور بمعدل 95 الف برميل يوميا، تليها روسيا بمعدل 74 الف برميل يوميا.