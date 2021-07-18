تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاحد، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 182 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5 ملايين و135 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار944 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 6.79 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 182 ألف برميل يوميا ،منخفضة عن الأسبوع الماضي الذي بلغت الاستيرادات فيه معدل 229 ألف برميل يوميا.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,480 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 648 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 347 الف برميل يوميا، ثم نيجيريا وبكمية بلغت بمعدل 187 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 140 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور بمعدل 95 الف برميل يوميا، تليها روسيا بمعدل 74 الف برميل يوميا.