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تراجع فوائد المصارف المتحققة من فروقات بيع البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-19T12:15:32+0000
تراجع فوائد المصارف المتحققة من فروقات بيع البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ أشّرت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الإقتصادية، يوم الجمعة، تراجعا بفوائد المصارف المتحققة من فروقات سعر بيع الدولار بين نافذة البنك المركزي العراقي و سعر السوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير له نشره اليوم، إن مبيعات نافذة البنك المركزي خلال المدة ذاتها بلغت 28.4 مليار دولار، مبينا أن الفروقات بين سعر النافذة وسعر السوق بلغت 536 مليون دولار أي ما نسبته 1.88%.

ووفقا للتقرير فإن مبيعات البنك المركزي العراقي في العام 2016 وخلال الأشهر السبعة الأولى بلغت 17.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفروقات المتحققة للمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة بلغت 1.1 مليار بنسبة 6.24%.

كما نوه التقرير إلى أن مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر السبعة الأولى في العام 2013 بلغت 29.3 مليار دولار، وقد وصل الفارق المتحقق للمصارف المشاركة في مزاد بيع وشراء العملة 1.78 بنسبة 6%.

ونشرت المؤسسة جدولا مفصلا عن نسبة الفروقات بين سعر الدولار في نافذة البنك المركزي، وسعر السوق للأشهر السبعة الأولى للأعوام 2013، و2016، و2022.

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