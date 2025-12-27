تراجع عن العام السابق.. العراق ينتج 1.5 مليار برميل من النفط خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، أن إجمالي إنتاج العراق من النفط في 2025 بلغ نحو مليار ونصف المليار برميل، مشيراً إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم استخراج نحو 1,470,321,000 برميل من باطن أرض العراق خلال العام الحالي، مبيناً أن الأشهر الأخيرة من 2025 كانت الأعلى إنتاجاً نتيجة قرار أوبك بزيادة حصة البلاد.

وأوضح أن "الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي) بلغ فيها الإنتاج 356,130,000 برميل، والربع الثاني 363,545,000 برميل، والربع الثالث 373,888,000 برميل، أما الربع الرابع (الأشهر الثلاثة الأخيرة) فبلغ 376,758,000 برميل".

وأشار المرصد إلى أن "متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في 2025 بلغ 4.03 مليون برميل، في حين كان 4.19 مليون برميل في 2024، وبانخفاض عن 4.28 مليون برميل في 2023".

وأكد أن اعتماد العراق الكبير على النفط كرافد رئيسي للإيرادات سيؤدي إلى مخاطر مالية جسيمة للبلاد في حال استمرار انخفاض أسعاره، داعياً إلى تنويع مصادر الدخل وتبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة لتفادي أي أزمات مستقبلية.