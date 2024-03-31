تراجع عراقي في قائمة الدول المستوردة من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأحد، أن العراق حل بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر شباط/ فبراير الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 13.6%، وانخفاض الواردات بنسبة 9.2% على التوالي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 21 مليارا و82 مليون دولار، وانخفضت الواردات لتصل إلى 27 مليارا 853 مليون دولار ".

واضافت، ان "ألمانيا هي الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 772 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 332 مليون دولار، ومن ثم إيطاليا ثالثا بمليار و158 مليون دولار، تلاها العراق رابعا بمليار و 72 مليون دولار، وجاءت بريطانية خامسا بـ مليار و66 مليون دولار".

وذكرت، أن "صادرات التركية ارتفعت الى العراق خلال شهر شباط بنسبة 47.3% مقارنة بـ 728 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي".

ويحل العراق خلال الأشهر الماضية في المراتب الثانية والثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن