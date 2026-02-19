تراجع طفيف للأسهم الأوروبية إثر التوتر الأميركي الإيراني

شفق نيوز- بروكسل

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الخميس، بعد صدور نتائج أعمال متباينة من شركات مثل إيرباص ونستله، كما أضاف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ميلا للحذر لدى المتعاملين.

وانخفض المؤشر ستوكس600 بنحو 0.1 بالمئة إلى 628.24 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، متخليا عن مستوى إغلاق قياسي مرتفع سجله أمس الأربعاء.

وساد التوتر بين المتعاملين حول العالم بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران أنشطتهما العسكرية في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، رغم أن المحادثات حول برنامج طهران النووي في جنيف أظهرت بوادر تقدم.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا بشكل طفيف، مدعوما بزيادة في أسعار النفط بنحو واحد بالمئة.

وبالنسبة لنتائج الأعمال المالية للشركات، تراجع سهم شركة إيرباص 5.4 بالمئة بعد أن قلصت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم من هدفها الرئيسي لإنتاج الطائرات النفاثة.

وقالت شركة نستله إن "مبيعاتها نمت بمستوى أفضل من المتوقع في الربع الرابع"، وقالت إنها "تخطط لبيع وحدتها لأعمال الآيس كريم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة 3.5 بالمئة".

وانخفض سهم شركة ريو تنتينو 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة منتجة للحديد الخام في العالم عن أرباح سنوية ثابتة بما قل عن التوقعات بسبب انخفاض أسعار الحديد الخام، وفقد مؤشر التعدين الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة وكان أكثر القطاعات الفرعية انخفاضا.