تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 151250 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.