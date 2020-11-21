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تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-21T07:32:41+0000
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124850 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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