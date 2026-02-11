تراجع طفيف للدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 150200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 149850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.