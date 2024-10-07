تراجع طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154900 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار تراجعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154150 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.