تراجع طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع بداية تعاملات الأحد

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس السبت 152,700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الصرف كذلك، حيث بلغ سعر البيع 152,750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,650 ديناراً مقابل 100 دولار.