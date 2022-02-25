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تراجع طفيف في أسعار النفط بعد زيادات حادة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-25T14:33:19+0000
تراجع طفيف في أسعار النفط بعد زيادات حادة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد زيادات حادة خلال الجلسة، بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل في الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش بعدما قفز إلى 101.99 دولار.

وهبطت عقود مايو 40 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 98.75 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.

ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا الخميس، الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 2014، ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

وردا على العملية العسكرية الروسية، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة عقوبات الخميس، وهي إجراءات تهدف لعرقلة قدرة روسيا على استخدام العملات الرئيسية فضلا عن عقوبات على بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.

كذلك فرضت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل خطوة اتخذتها ألمانيا بوقف رخصة تطوير خط أنابيب غاز روسي بتكلفة 11 مليار دولار.

لكن مسؤولا أمريكيا قال إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات، علما أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، يوم الأربعاء، لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل.

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