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تراجع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-20T07:01:06+0000
تراجع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148450 ديناراًً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 148475 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148650 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148550 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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