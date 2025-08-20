تراجع طفيف بأسعار خام البصرة مع ارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات بما يعادل 0.14%‎‎ ليصل الى 64.38 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 9 سنتات ايضا بما يعادل 0.13% ‎ليصل 67.63 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الامدادات، كما ان المحادثات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تأخذ وقتا أطول، وقد تُبقي العقوبات على النفط الروسي قائمة.

وبلغ سعر خام برنت 65.93 دولاراً فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.72 دولاراً.