تراجع طفيف بأسعار خام البصرة

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، بأكثر من 40 سنتاً، إلا أنه حافظ على سعر فوق 100 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 41 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.40% ليصل الى 102.78 دولار للبرميل الواحد.

وتذبذبت اسعار خامات منظمة اوبك حيث بلغ سعر خام مربان الاماراتي 110.45 دولارات بانخفاض 1.38 دولار ، وانخفض الخام العربي السعودي ايضا حيث بلغ 109.86 دولارات بانخفاض بلغ 1.60، في حين سجل مزيج ايران الثقيل الذي 108.93 دولارات بارتفاع 0.11 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 117.78 دولارا بارتفاع بلغ 0.87 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 118.01 دولارا بارتفاع بلغ 0.01 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 113.67 بارتفاع 0.41 دولار".

وارتفعت اسعار النفط اليوم الاربعاء بعد توقعات بشحة المعروض وزيادة الطلب عليه، فيما حدت من الارتفاع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.