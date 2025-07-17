تراجع طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الخميس ، بشكل طفيف بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 10 سنتات بما يعادل 0.15%‎‎ ليصل إلى 67.39 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 10 سنتات بما يعادل 14 % ‎ليصل 70.44 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بعدما تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم وعلامات على انحسار التوتر التجاري.

وبلغ سعر خام برنت 68.79 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.69 دولارا.