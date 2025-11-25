تراجع طفيف بأسعار النفط وسط مخاوف فائض المعروض

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار النفط دون تغير يذكر، يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث تغلبت المخاوف من أن العرض سيتجاوز الطلب العام المقبل على المخاوف من أن الشحنات الروسية ستظل تحت العقوبات في حين تظل المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا غير حاسمة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أي ما يعادل 0.3%، لتصل إلى 63.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:58 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 58.71 دولارًا.

وارتفعت أسعار النفط الخام 1.3% يوم الاثنين مع تزايد الشكوك بشأن اتفاق السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مما قلص التوقعات بشأن تدفق إمدادات النفط الخام والوقود الروسية دون قيود والتي تخضع لعقوبات من الدول الغربية.

ورغم قلق المشاركين في السوق بشأن الشحنات الروسية، فإن التوقعات العامة لتوازنات العرض والطلب على النفط الخام في عام 2026 تبدو أكثر مرونة وسط توقعات عديدة بأن نمو العرض سيتجاوز الزيادات في الطلب العام المقبل.

وقال دويتشه بنك في مذكرة يوم الاثنين إنه يتوقع فائضًا من النفط الخام في عام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميًا ولا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027.

ومع ذلك، تجد أسواق النفط بعض الدعم من التوقعات المتزايدة بأن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة في اجتماعها للسياسة النقدية يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، مع إشارة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دعمهم لخفض الفائدة.

إن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.