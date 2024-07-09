تراجع طفيف بأسعار النفط بعد مخاوف بشأن أضرار الأعاصير

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن تسبب إعصار ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في الولايات المتحدة في تكساس في أضرار أقل مما توقعته الأسواق مما خفف المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 85.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 82.09 دولارا.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، إلا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي بدا أنها شهدت تأثيرًا ضئيلًا من الإعصار بيريل ، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية بعد ضرب ساحل تكساس.

وتنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث راهن المستثمرون على أن سلسلة من بيانات سوق العمل الضعيفة زادت بشكل كبير من فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى حوالي 80%.