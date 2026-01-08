تراجع طفيف بأسعار الذهب مع قوة الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف عالمياً، يوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد توفّر مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4440.67 دولاراً للأونصة، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم شباط/ فبراير المقبل بنسبة مماثلة إلى 4449.60 دولاراً.

ويأتي هذا التراجع في ظل عمليات جني أرباح، إذ ما يزال الذهب يبتعد بنحو 110 دولارات عن أعلى مستوى قياسي سجّله في 29 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي عند 4549.71 دولاراً للأونصة، مع استمرار تأثير قوة الدولار على حركة الأسعار.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت أمس الأربعاء انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ما يشير إلى تباطؤ الطلب في سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على إشارات إضافية حول المسار القادم للفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، استولت الولايات المتحدة على ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي، في خطوة زادت من حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق.

وبشأن المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 77.85 دولاراً للأونصة، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسياً في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 2288.23 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1756.42 دولاراً للأونصة.